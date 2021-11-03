Во Владимирской области 3 ноября коронавирус подтвержден у 323 человек

Во Владимирской области 3 ноября лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

76 заболевших во Владимире, 36 - в Гусь-Хрустальном, 32 - в Муромском, 30 - в Ковровском районах. По 16 случаев в Собинском и Александровском районах, 15 - в Вязниковском, по 14 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, 13 - в Суздальском, 12 - в Гороховецком, по 11 - в Киржачском и Петушинском районах, 7 случаев в Радужном, 6 - в Камешковском, по 5 - в Судогодском и Меленковском районах, 4 - в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 776 случаев заболевания (15 015 сл. в г. Владимире, 7371 сл. в Гусь-Хрустальном, 7033 сл. о. Муром, 5511 сл. в Ковровском, 3299 сл. в Александровском, 3210 сл. в Петушинском, 2646 сл. в Юрьев-Польском, 2755 сл. в Вязниковском, 2722 сл. в Кольчугинском, 2654 сл. в Суздальском, 2154 сл. в Собинском, 2136 сл. в Киржачском, 1660 сл. в Меленковском, 1520 сл. в Гороховецком, 1320 сл. в Камешковском, 1149 сл. в Селивановском, 875 сл. в Судогодском, 746 сл. в г. Радужном).