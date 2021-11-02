Владимирцы, желающие поучаствовать в переписи населения, могут сделать это в МФЦ

Как рассказали в "белом доме", жители Владимирской области, желающие принять участие во Всероссийской переписи населения на стационарном переписном участке в помещениях многофункциональных центров региона, могут сделать это 3 и 6 ноября, а 4, 5 и 7 ноября переписные участки в МФЦ не работают.

Напомним, принять участие в переписной кампании до 14 ноября можно тремя способами: на стационарном переписном участке (их адреса опубликованы на официальном сайте Владимирстата), дома при помощи переписчика и самостоятельно на интернет-портале «Госуслуги». По всем вопросам, связанным с ВПН, можно звонить на Всероссийскую единую «горячую линию» по переписи населения (800) 707-20-20 или на «горячую линию» Владимирстата (4922) 77-30-39.