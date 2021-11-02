Строительство школы в Коврове идет с отставанием на несколько месяцев

Строительство школы на 1100 мест в городе оружейников начато в этом году, и завершить его планируется до конца 2022 года. Она необходима, чтобы разгрузить другие школы, где четверть детей учится во вторую смену. Школа рассчитана на 44 класса по 25 человек. Открытый конкурс на проведение строительных работ выиграла организация «Айди Партнер», которая вызвалась реализовать проект вызвалась за 585 млн рублей. Однако на сегодняшний день техническая готовность объекта – всего 5 процентов, отставание от графика составляет 2-3 месяца.

- Начало работ осложнилось рядом трудностей, – пояснила директор по стратегическому развитию ООО «Айди Партнер» Алена Аксенова. – Пришлось проводить дополнительные изыскания из-за расхождения реальной категории грунта с заявленной в документации, что повлекло изменение конструктива проекта, который опять должен пройти экспертизу. Стараемся нагнать сроки, привлекаем рабочих по субподряду. В землю вбито более 1200 свай, практически устроен ростверк для будущего фундамента. На сегодняшний день выполнили работ на 57 млн рублей, до конца этого года планируем произвести монтаж технологического оборудования блоков А и Б, в том числе установку индивидуального теплового пункта.

Врио губернатора Александр Авдеев потребовал от организации предоставить понедельный план действий, до конца этой недели развернуть стройгородок и в течение двух недель привлечь на площадку дополнительно не менее 30 рабочих.

Также в городе идет реконструкция терапевтического корпуса под акушерский в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1, который имеет все шансы стать самым крупным и высокотехнологичным в регионе. Напомним, на строительство этого объекта из федерального бюджета направлено более миллиарда рублей. До конца этого года планируется закончить строительные работы на объекте и начать установку оборудования. Ожидается, что первых рожениц отделение сможет принять уже в следующем году.