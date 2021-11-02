Селивановец заплатил более ста тысяч рублей за организацию незаконной миграции

Судебные приставы Селивановского района взыскали 110 тысяч рублей с 32-летнего местного жителя. Мужчина по решению судебного участка поселка Красная Горбатка был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 322 зн. 1 ч. 2 п. а Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции). Уголовный штраф за данное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, стал основным видом наказания.

В рамках исполнительного производства сотрудником регионального Управления ФССП было вынесо постановление о временном ограничении на выезд данного гражданина, являющегося уроженцем Киргизской Республики, из Российской Федерации. Кроме этого, из-за нарушения сроков погашения задолженности, представитель закона наложил запрет на регистрационные действия в отношении двух транспортных средств - «ЛАДА КАЛИНА» и «ХЕНДЭ ГЕТЦ», принадлежащих мужчине. Проведенные исполнительные действия оказали влияние на жителя Владимирской области, и, уже через несколько дней долг перед государством был погашен в полном объёме.