В Центральном парке Владимира заканчивают установку детского городка

Как сообщили в мэрии, в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира завершаются работы по установке современного игрового городка. Новый детский городок строят вместо устаревшей площадки, элементы которой за 10 лет износились и были полностьютью демонтированы.

После демонтажа специалисты выровняли грунт, сделали песчаную подушку, положили асфальт под будущее травмобезопасное прорезиненное покрытие и приступили к монтажу основных игровых конструкций.

Детский городок в Центральном парке будет и современным, и основательным. На площади 800 квадратных метров разместятся игровые элементы, предназначенные для детей разного возраста: качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для детей от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой, отдельный игровой комплекс будет и для маленьких посетителей в возрасте от 3 до 6 лет. Напомним, также в областной столице завершилась вторая очередь реновации парка "Добросельский", а сейчас разрабатывают концепцию преображения парка "Загородный".