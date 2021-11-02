Во Владимире на трех автобусных маршрутах сменился перевозчик

С 1 ноября три автобусных маршрута во Владимире обслуживает новый пассажироперевозчик. Вместо компании "ТП Владимир" на маршрутах №20С, 22 и 22С теперь работает компания их Суздальского района "СитиЛайн".

Мэрия заключила договор с предприятием до 26 декабря. При этом расписание маршрутов не изменилось. По-прежнему в часы пик интервал движения между автобусами будет составлять 12 минут. А вот в остальное время эти интервалы варьируются от 24 до 36 минут.

Напомним, что последний год ситуация с маршрутами городского общественного транспорта остается нестабильной. Регулярно меняются перевозчики и возникают скандалы. В последнее время стало потише, однако недовольство работой городского транспорта у населения сохраняется.