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Общество2 ноября 2021 15:58

Во Владимире на трех автобусных маршрутах сменился перевозчик

Теперь возить владимирце в Мосино и Пиганово будет компания "СитиЛайн"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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С 1 ноября три автобусных маршрута во Владимире обслуживает новый пассажироперевозчик. Вместо компании "ТП Владимир" на маршрутах №20С, 22 и 22С теперь работает компания их Суздальского района "СитиЛайн".

Мэрия заключила договор с предприятием до 26 декабря. При этом расписание маршрутов не изменилось. По-прежнему в часы пик интервал движения между автобусами будет составлять 12 минут. А вот в остальное время эти интервалы варьируются от 24 до 36 минут.

Напомним, что последний год ситуация с маршрутами городского общественного транспорта остается нестабильной. Регулярно меняются перевозчики и возникают скандалы. В последнее время стало потише, однако недовольство работой городского транспорта у населения сохраняется.