Владимирцы собрали более 78 тысяч килограмм испорченных батареек

Владимирские школьники стали участниками акции «Утилизируй с умом!», проводимой ГБУЗ ВО «Экорегион» совместно с ООО «Биотехнологии». Для победы нужно было собрать как можно больше отслуживших батареек, утилизация которых требует особых условий, ведь привычные алкалиновые батарейки, попадая вместе с твердыми коммунальными отходами на свалку, наносят серьезный вред природе: начинают ржаветь и разрушаться, выделяя токсичные вещества, такие как свинец и кадмий. Чтобы батарейки не отравляли растения, почву, животных, нужно их правильно утилизовать.

Жители области, принявшие участие в акции, собрали в общей сложности 78 984 килограмм батареек. Самыми активными и сознательными оказались владимирские школьники: первое место занял Вечеров Евгений, ученик школы №42, сдавший 15 килограмм и 100 грамм батареек. Серебряный призер – команда добровольцев 10-А класса средней школы №8 - набрал 11 с половиной килограмм "испорченных" батареек, а третье место у Ульянкина Даниила из школы 42 с результатом 9 килограмм 300 грамм батареек. Победители получили призы от ГБУ ВО «Экорегион» и ООО «Биотехнологии».