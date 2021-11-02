Камешковец бросил пассажира умирать в горящем автомобиле

Камешковский районный суд Владимирской области вынес приговор в отношении жителя Камешковского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Как установлено следствием и судом, в мае 2021 водитель, управляя технически исправным автомобилем, не имея водительского удостоверения, не пристегнутый ремнем безопасности, двигаясь по дороге общего пользования со скоростью не менее 150 км/ч с пассажиром на переднем пассажирском месте, также не пристегнутым ремнем безопасности, не справился с управлением автомобиля, допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, затем съехал в левый кювет по ходу движения и столкнулся с деревом, что повлекло за собой причинение пассажиру телесных повреждений, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых он скончался на месте происшествия. Затем произошло возгорание транспортного средства. При этом, водитель мер для оказания первой помощи пострадавшему пассажиру по вызову скорой медицинской помощи и полиции не принял, с места происшествия скрылся, в результате чего автомобиль с находящимся в салоне пассажиром полностью сгорел.

Подсудимый К. в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и признался, что водительского удостоверения не получал. С учетом установленных в ходе судебного заседания обстоятельств, суд признал вину водителя в совершении преступления доказанной.