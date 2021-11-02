Владимирцы увидят большое историческое полотно, посвященное походу Вещего Олега

4 ноября в Музейном центре «Палаты» начнёт работу выставка картины Ильи Лысенкова «Легендарный поход Вещего Олега». Это масштабное историческое полотно размером 4,17 на 2,35 метра было создано художником в 2018-2021 годах.

Вещий Олег – полулегендарный правитель, объединитель земель Северной и Южной Руси. Согласно известиям «Повести временных лет», в 879 году, после смерти князя Рюрика, его родственник Олег стал князем-регентом при малолетнем наследнике Игоре Рюриковиче. В 882 году Олег во главе крупного отряда направился на юг. Взяв Смоленск, Любеч и Киев, Олег подчинил себе важнейшую речную артерию Восточной Европы, впоследствии получившую название Путь из варяг в греки: она соединяла, по рекам Неве, Волхову, Ловати и Днепру, Балтийское и Чёрное моря. Именно этот транспортный и торговый коридор стал своеобразным становым хребтом молодого Древнерусского государства.

Около 907 года Олег совершил успешный поход на Византию. Итогом его было заключение русско-византийского договора – наиболее раннего из известных международных соглашений Руси с ее соседями.

Выставка проводится Автономной некоммерческой организацией по развитию культуры и искусства «Международный Кинофорум “Золотой Витязь”» и Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Выставка будет проходить с 4 ноября по 19 декабря. Цена билета - 70, 100 рублей. Можно посетить выставку по Пушкинской карте.