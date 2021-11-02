Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло еще 11 человек

2 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждён 321 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 63453 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,6 процента из них занято (2143), свободны 172 койки.

52656 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 61 человек. За период наблюдения в области отмечено 2255 летальных случаев (+11 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 403078 жителей региона, второй – 363760.