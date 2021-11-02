Владимирец повредил машину, наехав на яму по дороге в Коммунар

Житель областного центра обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к МКУ «Центр управления городскими дорогами» о возмещении материального ущерба. В ноябре 2020 года его автомобиль Ленд Ровер, двигаясь по дороге «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», попал в яму и получил механические повреждения. Сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии дороги. Стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составила 199 900 рублей. Представитель ответчика в суде заявила, что виновником ДТП является водитель автомобиля Ленд Ровер, который ехал по обочине и попал в яму.

Но суд встал на сторону водителя, придя к выводу о том, что яма находилась на проезжей части дороги и ее размеры превышали допустимые по ГОСТу, а в действиях водителя отсутствуют нарушения Правил дорожного движения РФ. Установив факт ненадлежащего состояния автомобильной дороги, причинную связь между возникшими у истца убытками и противоправными действиями МКУ «Центр управления городскими дорогами», на которое возложена обязанность по содержанию указанной дороги, взыскал в пользу истца стоимость восстановительного ремонта автомобиля и судебные расходы. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила его без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.