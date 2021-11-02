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Происшествия2 ноября 2021 12:44

Во Владимирской области директор четыре месяца не платил сотрудникам зарплату

Теперь его ждет суд
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора общественной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года руководитель организации не выплатил заработную плату 22 работникам на общую сумму около полтора миллионов рублей. При этом у него были деньги, которые можно было потратить на выплату зарплат. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил потерпевшим ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей. Кроме того, по ходатайству следователя СК России в целях обеспечения возмещения ущерба на имущество генерального директора наложен арест на сумму 900 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.