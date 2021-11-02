Во Владимире разыскиваются трое пропавших детей

Накануне на официальных страницах поисково-спасательного «Лиза Алерт» появилось сообщение о розыске троих мальчиков, о судьбе которых ничего неизвестно с 1 ноября. В областном главке полиции подтвердили информацию, что розыски детей в настоящее время продолжаются.

Пропали: Бесчастнов Роман 2008 года рождения (13 лет), Сорокин Константин 2009 года рождения (12 лет) и Другов Рамиль 2007 года рождения (14 лет).

Их приметы:

Бесчаснов Роман: рост 167 сантиметров, волосы русые, нормального телосложения. Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки, зеленые кроссовки и черную шапку.

Сорокин Конснантин: рост 156 сантиметров, волосы русые, нормального телосложения. Был одет в серые спортивные брюки, черные кроссовки и черную шапку.

Другов Рамиль: рост 169 сантиметров, волосы русые, нормального телосложения. Был одет в черную ветровку, черные спортивные брюки, черные кроссовки и темно-синюю шапку.

Всех. Кому что-либо известно о судьбе этих ребят, просьба позвонить по телефону «02» или сообщить в ближайший отдел полиции. Также можно позвонить по телефону ПСО «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52