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Происшествия2 ноября 2021 11:39

Во Владимире в ДТП на Пекинке один человек погиб и трое получили травмы

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 1 ноября в районе Бульвара Иванова
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, на перекрестке Бульвара Иванова и федеральной трассы М-7 женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем «Хендай Элантра», при выезде с Бульвара Иванова на Пекинку совершила столкновение с «Ладой» четырнадцатой модели, на которой ехал житель Москвы 1983 года.

«Лада» двигалась со стороны столицы с торону Нижнего Новгорода.

В результате удара водитель отечественной машины скончался на месте происшествия, в то время как водитель «Элантры», а также ее пассажирки 1984 и 1980 годов рождения были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.