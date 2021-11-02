Во Владимире в ДТП на Пекинке один человек погиб и трое получили травмы

Как сообщили в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, на перекрестке Бульвара Иванова и федеральной трассы М-7 женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем «Хендай Элантра», при выезде с Бульвара Иванова на Пекинку совершила столкновение с «Ладой» четырнадцатой модели, на которой ехал житель Москвы 1983 года.

«Лада» двигалась со стороны столицы с торону Нижнего Новгорода.

В результате удара водитель отечественной машины скончался на месте происшествия, в то время как водитель «Элантры», а также ее пассажирки 1984 и 1980 годов рождения были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.