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Общество2 ноября 2021 11:36

Во Владимире прививки от коронавируса сделали более 113 тысяч человек

Но для достижения коллективного иммунитета их должно быть почти в два с половиной раза больше
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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По данным департамента здравоохранения Владимирской области, по состоянию на 1 ноября 113794 жителя Владимира привились первым компонентом вакцины. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 104267 владимирцев.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 160267 доз вакцины. В мэрии напоминают, что сделать прививки можно и во время нерабочих дней, в том числе в торговых центрах и гипермаркетах - "Мегаторг", "Крейсер", "Ивановские мануфактуры", "Лента", Глобус", где пункт вакцинации теперь работает до восьми вечера.