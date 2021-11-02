В Петушках двое парней украли решетки с ливневой канализации

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 24 и 27-летних парней из числа местных жителей.
Оба обвиняются в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору.
В минувшем сентябре в полицию поступило заявление от сотрудников магазина райцентра, которые сообщили о краже двух металлических решеток ливневой канализации, принадлежащих торговой точке.
В ходе работы сотрудники полиции вышли на молодых людей, один из которых оказался ранее судим.
После задержания парни признались в краже и объяснили, что таким образом решили выручить денег на покупку спиртного — решетки они намеревались продать.
В скором времени данное уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.