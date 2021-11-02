Бывший тренер владимирского "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин возглавил молодежку ФК "Химки"

После назначения исполняющим обязанности главного тренера «Химок» Игоря Ющенко молодежный состав красно-черных возглавил известный владимирский футболист, бывший тренер владимирского "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин, сообщает официальный сайт клуба.

Он будет руководить командой на выездном матче Олимп-Первенства ФНЛ II со «Строгино».

Воспитанник владимирского футбола, будучи футболистом, долгое время выступал за родное «Торпедо», а также за «Сокол-ПЖД» (Саратов), «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Шинник» (Ярославль), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Торпедо» (Москва), «Уралан» (Элиста), «Спартак-Алания» (Владикавказ), «Спартак» (Кострома). В декабре 2011-го вошел в тренерский штаб «Торпедо-Владимир», а в 2018-м был назначен главным тренером.

В июне он принял решение уйти в отставку.

- Я сам принял такое решение. И оно было принято после поражения в 24-ом туре дома от «Знамени Труда». Пришла мысль, что надо что-то менять: либо тренера, либо всю команду. Я остановился на первом, более реальном варианте. Руководство клуба сразу приняло мою отставку, а учредители просили взять паузу, отдохнуть и подумать, - говорил тогда Вязьмикин.

Сейчас главным тренером "Торпедо" является Александр Акимов, но фактически тренирует черно-белых старший тренер Сергей Дубровин.