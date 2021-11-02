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Происшествия2 ноября 2021 9:25

Под Вязниками в столкновении большегрузов пострадал один человек

Авария случилась в пятом часу утра 2 ноября на федеральной трассе М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 290 километре М-7, в районе регулируемого перекрестка у поворота на деревню Лукново, а также поселки Октябрьский и Никологоры, в 04.15 произошло столкновение двух попутных большегрузов, в результате чего пострадал водитель того, что следовал сзади — его зажало в кабине.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, бригада «скорой помощи» и экипаж ГИБДД. Подразделению МЧС пришлось деблокировать пострадавшего водителя, ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. В ликвидации последствий аварии принимали участие 12 сотрудников экстренных служб на четырех спецмашинах.

Напомним — точно такое же ДТП случилось днем 31 октября на 280 километре М-7 в районе поворота на станцию Мстера также в Вязниковском районе. Тогда аналогичным образом пострадал водитель большегруза.