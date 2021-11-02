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Происшествия2 ноября 2021 9:11

Следком начал проверку смерти подростка от удара током в Гусь-Хрустальном

17-летний юноша погиб, когда спускался с вышли линии электропередач
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Следком по Владимирской области проводит проверку по факту гибели подростка на линии электропередач.

По версии следствия, около 16 часов 30 минут 31 октября подростки гуляли в поле, расположенном недалеко от железнодорожных путей, на территории Гусь-Хрустального.

В какой-то момент 17-летний юноша направился к вышке линии электропередач и стал на нее взбираться, несмотря на просьбы друзей этого не делать и спуститься с нее. Взобравшись на высоту около 40 метров, молодой человек в течение нескольких секунд находился на ней, после чего стал спускаться вниз и зацепился за электрический кабель.

От поражения электрическим током подросток сорвался вниз и упал на землю, получив многочисленные телесные повреждения, в результате чего скончался на месте происшествия.

Следует отметить, что 17-летний потерпевший увлекался подъемами на большие высоты.

В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.