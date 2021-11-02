Во Владимирской области 2 ноября коронавирус подтвержден у 321 человека

Во Владимирской области 2 ноября лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

66 заболевших во Владимире, 36 - в Муромском, 34 - в Гусь-Хрустальном, 33 - в Ковровском районах. 17 случаев в Юрьев-Польском, 16 - в Гороховецком, 15 - в Киржачском, по 14 - в Петушинском и Суздальском, по 13 - в Вязниковском и Александровском районах, 12 случаев в Кольчугинском, 11 - в Собинском, 7 - в Меленковском, 6 - в Селивановском, по 5 в Судогодском районе и Радужном, 4 - в Камешковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 453 случая заболевания (14 939 сл. в г. Владимире, 7335 сл. в Гусь-Хрустальном, 7001 сл. о. Муром, 5481 сл. в Ковровском, 3283 сл. в Александровском, 3199 сл. в Петушинском, 2632 сл. в Юрьев-Польском, 2740 сл. в Вязниковском, 2708 сл. в Кольчугинском, 2641 сл. в Суздальском, 2138 сл. в Собинском, 2125 сл. в Киржачском, 1655 сл. в Меленковском, 1508 сл. в Гороховецком, 1314 сл. в Камешковском, 1145 сл. в Селивановском, 870 сл. в Судогодском, 739 сл. в г. Радужном).