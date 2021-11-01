Во Владимире не осталось свободных мест для больных коронавирусом

Как рассказали на совещании в областной администрации, в регионе развернуто 2315 ковидных коек, однако свободно – только около 6 процентов. Во многих больницах, в том числе в областном центре, их нет ни одной. В ОКБ задействованы уже все резервы. При этом растет число попавших в больницы молодых пациентов до 25 лет, а сроки лечения в стационарах увеличиваются: после базового курса терапии пациенты остаются кислородозависимыми, поэтому в регионе в срочном порядке открывают койки для долечивания, в том числе на базе санатория "Заклязьменский". Кстати, среди попавших в больницу с коронавирусом попадаются пациенты с поддельными сертификатами о вакцинации. Материалы по каждому случаю передают в прокуратуру.

Ресурсы медиков тоже на исходе, поэтому к борьбе с коронавирусом привлекают студентов старших курсов медколледжей. В качестве стажеров они направлены в службу скорой помощи. В дальнейшем молодыми медиками будут комплектоваться бригады скорой помощи. Кроме того, часть ПЦР-лабораторий переведут на круглосуточный режим работы. Ежесуточно лаборатории региона проводят около 7 тыс. исследований ПЦР. Всего за период пандемии было обработано без малого 1,3 млн тестов.

На сегодняшний день в регионе привито около 400 тыс. человек 45,3 процента от плана вакцинации взрослого населения. В выходные дни используется лишь 12 процентов от запланированного количества вакцины. Специалисты связывают это с тем, что жители области откладывают прививку на будни, чтобы получить положенные отгулы. Чиновники решили изменить этот момент: все бонусы за участие в прививочной кампании должны быть предоставлены работникам вне зависимости от того, в будни они привились или в нерабочие дни.