В Камешково коммунальная служба скопила крупный долг за электричество

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов Владимирской области, на днях одна из коммунальных служб Камешковского района расплатилась с долгом более чем в один миллион рублей.

Столь крупную сумму коммунальщики задолжали за электричество, но не собирались платить. После решения суда приставы возбудили исполнительное производство, наложили запрет на регистрацию пяти машин должника, а также проверили банковский счет организации.

Оказалось, что на счете есть деньги, и в результате деньги были списаны оттуда. Таким образом, фирма расплатилась за электричество, воду, газ и тепло сразу. Производство было окончено фактическим исполнением.