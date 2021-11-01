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Общество1 ноября 2021 17:01

В Камешково коммунальная служба скопила крупный долг за электричество

Поставщику энергии пришлось обращаться в Арбитражный суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов Владимирской области, на днях одна из коммунальных служб Камешковского района расплатилась с долгом более чем в один миллион рублей.

Столь крупную сумму коммунальщики задолжали за электричество, но не собирались платить. После решения суда приставы возбудили исполнительное производство, наложили запрет на регистрацию пяти машин должника, а также проверили банковский счет организации.

Оказалось, что на счете есть деньги, и в результате деньги были списаны оттуда. Таким образом, фирма расплатилась за электричество, воду, газ и тепло сразу. Производство было окончено фактическим исполнением.