Ковровчанин обвиняется в краже электросамоката из уличного проката

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

Фигурантом по делу проходит 44-летний местный житель, который обвиняется в хищении электросамоката из службы кикшеринга, использующийся для проката на улице.

Хозяин фирмы кикшеринга обратился в полицию в минувшем июле, и рассказал, что не досчитался одной из своих двухколесных машин, которые выставлялись в разных точках города. Ущерб он оценил в 44 тысячи рублей.

Полицейские в ходе работы вышли на след подозреваемого и задержали его. Как объяснил ковровчанин, самокат он обнаружил на мосту, и ночью перетащил к себе домой. Анмереваясь использовать для себя. Самокат полицейские нашли, изъяли и уже вернули законному хозяину.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.