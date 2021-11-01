Александр Авдеев пообещал жителям Александрова лыжероллерную трассу и северных обход города

Врио Губернатора Александр Авдеев продолжает серию рабочих поездок для предметного знакомства с территориями Владимирской области. 31 октября он посетил город Александров.

Помимо изучения местной систему здравоохранения врио губернатора посетил место благоустройства нижней части Александровского городского парка. Вторая очередь масштабной реновации предусматривает комплексное благоустройство, создание пешеходных и велосипедной дорожек, освещения, установку детских и игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройство зоны отдыха. На эти цели направлено 26 млн рублей. Александр Авдеев пообещал, что лыжероллерная трасса в городе будет доведена до ума. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. На его создание выделено более 88 млн рублей, главным образом из областного бюджета.

Также в ходе визита Александр Авдеев обсудил с Анной Кузнецовой проект дороги "Северный обход Александрова", реализация которого запланирована на 2022-2023 годы.