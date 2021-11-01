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Общество1 ноября 2021 14:18

Во Владимирской области началась операция ГИБДД «Безопасный переход»

Она будет продолжаться в течение всей нерабочей недели
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, специальные мероприятия будут проводиться на территории областного центра и в других уголках региона с 1 по 7 ноября включительно.

В это время инспекторы ДПС особое внимание уделят пешеходам, у переходов обещают проводить рейдовые мероприятия и профилактические акции. При этом основной упор сделают на школьниках, у которых сейчас каникулы — с ними планируется проводить профилактические беседы на тему безопасного перехода улицы.

Также внимательнее следует быть и водителям, которым не следует забывать пропускать пешеходов на «зебре». На всех нарушителей будут составляться протоколы об административных правонарушениях.