Во Владимирской области началась операция ГИБДД «Безопасный переход»

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, специальные мероприятия будут проводиться на территории областного центра и в других уголках региона с 1 по 7 ноября включительно.

В это время инспекторы ДПС особое внимание уделят пешеходам, у переходов обещают проводить рейдовые мероприятия и профилактические акции. При этом основной упор сделают на школьниках, у которых сейчас каникулы — с ними планируется проводить профилактические беседы на тему безопасного перехода улицы.

Также внимательнее следует быть и водителям, которым не следует забывать пропускать пешеходов на «зебре». На всех нарушителей будут составляться протоколы об административных правонарушениях.