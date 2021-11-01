Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 14 человек

1 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 322 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 63132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 93,3 процента из них занято (2161), свободны 154 койки.

52595 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 58 человек. За период наблюдения в области отмечено 2244 летальных случая (+14 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 397529 жителей региона, второй – 360514.