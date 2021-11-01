Жителям Владимирской области предлагают стать авторами новогодних открыток

Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Творческое состязание запустили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Художникам старше 6 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. И, конечно же, на картине должна быть и сама «Елка Победы»!

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы, выполненные в любой технике, можно будет загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря. Их рисунки будут использованы для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток.