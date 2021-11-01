В областном роддоме установили новые лифты

Шесть современных лифтов установлены в Областной клинической больнице, Городской больнице № 4 г.Владимира, а также в Вязниковской и Киржачской районных больницах.

Пять из них сменили старые лифты, а еще один лифт был установлен впервые, за все 30 лет существования здания поликлиники в поселке Никологоры Вязниковского района. В Вязниках заменили лифт в гинекологическом отделении больничного корпуса на улице Киселёва, 72. Два новых лифта установлены в родильном доме Областной клинической больницы, куда сейчас временно госпитализируют беременных с новой коронавирусной инфекцией со всего региона. Лифты оснащены системой звукового оповещения, а кнопки в кабинах – шрифтом Брайля. В Киржачской районной больнице лифт установлен в главном корпусе больницы взамен старого подъемника с ручным управлением, а в шестиэтажном корпусе Городской больницы №4 г.Владимира на улице Каманина, 6, где располагается стационар для пациентов с неврологической патологией, старый лифт эксплуатировался порядка 20 лет, его сменил новый автоматический лифт более надежный и безопасный, с грузоподъемностью более 600 килограммов.

В следующем году во Владимирских больницах и поликлиниках планируется установить еще шесть современных лифтов.