Владимирские гимназисты стали победителями областного математического конкурса

Подведены итоги второго областного математического конкурс «Фрактал», который проходил в формате командной игры на сайте проектной деятельности WikiВладимир. В конкурсе приняли участие 105 учеников 7-8 классов школ из 18 муниципальных образований Владимирской области - 21 команда.

В этом году конкурс состоял из четырех этапов, на каждом из которых участникам приходилось проявлять не только интеллектуальные, но и творческие способности. В качестве первого испытания конкурсанты создавали страницу команды и видеоролик «Визитка команды». На втором этапе - решали геометрические задачи, составляя фотоотчёт работы. На третьем - искали решение исторических задач и создавали онлайн-газету по теме «Математика в жизни нашей малой родины». В рамках заключительного состязания юные любители математики бились над математическими задачами на смекалку.

Победителем второго областного математического конкурса «Фрактал» признана команда «Звезды Дюрера» Гимназии №35 города Владимира (руководитель Е.В. Дубова, учитель математики гимназии № 35). Призёрами конкурса стали пять команд. Второе место разделили коллективы «Антей-2» СОШ № 2 Вязниковского района и «Звезда» СШ № 1 Кольчугинского района. На третьей ступеньке пьедестала – сразу три коллектива. Это команды «Квадратура круга» Перовской ООШ Гусь-Хрустального района, «ПинКод» СОШ № 5 Киржачского района и «Наша точка роста» Гавриловской СОШ Суздальского района.