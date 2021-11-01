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Происшествия1 ноября 2021 12:31

Муромлянин потратил с чужой банковской карты 9 тысяч рублей

Полицейским удалось вычислить подозреваемого после анализа информации о платежах
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области,в начале октября в полицию Мурома обратился 42-летний местный житель. По его словам, днем ранее он потерял банковскую карту, после чего ему начали поступать смс о списании со счета денег.

Карту мужчина заблокировал, но неизвестный пользователь успел потратить с нее 9 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки проанализировали информацию о месте совершенных платежей, и вскоре вычислили подозреваемого, которым оказался 32-летний муромлянин. После задержания он сознался, что действительно тратил чужие деньги, а карту ему передал приятель, который, в свою очередь, случайно обнаружил ее в банкомате.

Получив карту, 32-летний парень при помощи бесконтактных переводов тратил деньги, пока счет не заблокировался, после чего просто выбросил ее.

В настоящее время по факту кражи следователями возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.