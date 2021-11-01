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Происшествия1 ноября 2021 11:59

В Вязниковском районе в столкновении большегрузов пострадал водитель

Авария произошла в одиннадцатом часу утра 31 октября на трассе М-7
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.45 на 280 километре федеральной трассы М-7, на светофоре у поворота к станции Мстера 55-летний водитель грузовой машины «Ивеко» врезался в стоящий перед ним под красный сигнал большегруз «МАН», за рулем которого находился мужчина 1960 года рождения.

В результате водитель «Ивеко» получил травмы. Его зажало в кабине, откуда мужчину доставали сотрудники регионального ГУ МЧС. С травмами пострадавшего увезла в больницу бригада «скорой помощи».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.