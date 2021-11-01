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Общество1 ноября 2021 11:24

В Ковровском не проводилась рекультивация свалки возле поселка Пакино

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, во время проверки исправительной колонии-7, расположенной в поселке Пакино, служители закона обнаружили, что так и не была проведена рекультивация свалки, участок под которую поселковые власти выделили колонии еще в 1996 году.

На этой земле выбрасывали мусор и бытовые отходы, но еще в 2007 году руководство исправительного учреждения запретила вывозить туда отходы. Тем не менее, до сих пор рекультивация свалки не проводилась, а ее территория заросла травой, что зафиксировали специалисты Ковровского отдела инспекции административно-технического надзора и сотрудники прокуратуры.

В результате надзорное ведомство внесло руководству ИК-7 представление, потребовав привести землю в порядок. Однако нарушения так и не устранили, и прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск. В настоящее время решение в законную силу не вступило.