Во Владимирской области водителям предлагают зарплату около 60 тысяч рублей

31 октября в России отметили День работника автомобильного и городского транспорта. К празднику Служба исследований hh.ru проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%, во Владимирской области – на 38%.

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67,7 тысяч рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94 тысячи), на втором - Республика Саха (92,9 тысяч), на третьем - Магаданская область (92,3 тысячи). Чуть отстают Ямало-Ненецкий АО, там водитель может рассчитывать в среднем на 86,6 тысяч рублей в месяц, Республика Калмыкия (84,6 тыс. руб.) и Чеченская республика (81,6 тыс. руб.).

Владимирская область оказалась в нижней части зарплатного рейтинга: водителям здесь предлагают в среднем 60,6 тысяч рублей (58 место в стране). Самые низкие зарплаты в вакансиях водителей - в Ярославской области (55,8 тыс. руб.), в Нижегородской области (55,6 тыс. руб.) и в Республике Адыгея (52,4 тыс. руб.).