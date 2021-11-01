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Общество1 ноября 2021 10:56

Во Владимире мама добивалась лекарств для дочки через суд

В качестве компенсации морального вреда горожанка получит десять тысяч рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Во Владимире горожанка обратилась в суд с иском к департаменту здравоохранения Владимирской области, ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира», ГКУЗ Владимирской области «Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» об обеспечении ребенка-инвалида жизненно важными лекарственными препаратами и компенсации морального вреда. В обоснование истец указала, что ее дочь, являющаяся ребенком-инвалидом, включена в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

Однако в нарушение закона предоставление лекарственных средств осуществляется нерегулярно, что причинило истцу моральный вред. Суд взыскал с ГКУЗ Владимирской области «Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, обязав организовать обеспечение ребенка-инвалида лекарственными средствами. В удовлетворении требований к Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира» отказано. Решение не вступило в законную силу.