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Общество1 ноября 2021 10:45

На Южном обходе Владимира введены временные ограничения движения

Они связаны с проводимыми работами на одном из участков трассы М-7
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», 1 ноября на 183-184 километрах федеральной трассы М-7 «Волга» на Южном обходе Владимире с 8.00 до 17.00 проводятся работы по устранению дефектов дорожного покрытия.

В связи с этим на этом участке максимальная скорость на время проведения работ ограничивается 40 километрами в час. Через место ремонта проезд будет совершаться в реверсивном режиме.

Дорожники просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности заранее планировать свой маршрут.