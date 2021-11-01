На Южном обходе Владимира введены временные ограничения движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», 1 ноября на 183-184 километрах федеральной трассы М-7 «Волга» на Южном обходе Владимире с 8.00 до 17.00 проводятся работы по устранению дефектов дорожного покрытия.

В связи с этим на этом участке максимальная скорость на время проведения работ ограничивается 40 километрами в час. Через место ремонта проезд будет совершаться в реверсивном режиме.

Дорожники просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности заранее планировать свой маршрут.