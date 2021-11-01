Во Владимире планируют расселить аварийные дома на улице Хирурга Орлова

В областной столице планируют расселить два ветхих дома. По программе расселения аварийных домов, жителей домов 2 и 4 по улице Хирурга Орлова ждет переезд, правда, не скоро. Плановая дата окончания расселения зданий - конец ноября 2023 года. А снести аварийные дома должны до 1 марта 2024 года.

Напомним, в этом году с расселением аварийных домов в городе возникли сложности, часть споров чиновников с жителями пришлось решать в судах, некоторые из тяжб не успеют закончиться до конца года. Как объясняют в мэрии, вопросы возникли из-за выросших цен на квартиры - с февраля они подорожали почти в два раза, и по социальной цене за квадратный метр купить новую квартиру нереально.