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Общество1 ноября 2021 10:10

Во Владимире планируют расселить аварийные дома на улице Хирурга Орлова

Это произойдет через два года
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В областной столице планируют расселить два ветхих дома. По программе расселения аварийных домов, жителей домов 2 и 4 по улице Хирурга Орлова ждет переезд, правда, не скоро. Плановая дата окончания расселения зданий - конец ноября 2023 года. А снести аварийные дома должны до 1 марта 2024 года.

Напомним, в этом году с расселением аварийных домов в городе возникли сложности, часть споров чиновников с жителями пришлось решать в судах, некоторые из тяжб не успеют закончиться до конца года. Как объясняют в мэрии, вопросы возникли из-за выросших цен на квартиры - с февраля они подорожали почти в два раза, и по социальной цене за квадратный метр купить новую квартиру нереально.