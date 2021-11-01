Во Владимире арестован начальник Управления по вопросам миграции УМВД

Как сообщает Октябрьский районный суд Владимира, 30 октября было удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам регионального СУ СК России об аресте руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Дмитрия Филиппова на два месяца.

Информация о его задержании появилась в минувшую пятницу, однако официального подтверждения до настоящего времени не было. Октябрьский райсуд сообщает, что Филиппов обвиняется в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги ему были переданы для того, чтобы было принято решение о признании иностранных граждан носителями русского языка, что позволяет получить в упрощенном порядке гражданство России.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.

В следственном изоляторе Филиппов будет находиться до 28 декабря текущего года.