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Общество1 ноября 2021 9:45

Владимирский участковый полиции борется за звание «самого народного» в России

Стартовал финальный, всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2021»
Алексей КОТМЫШЕВ
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В финале конкурса, который проводится МВД России и «Комсомольской правдой», каждый субъект выставляет по одному кандидату, ставшему победителем на региональном этапе.

Во Владимирской области в 2021 году «самым народным» был избран участковый из Суздаля капитан Иван Пряхин.

Сам Иван рассказал нам, что родился и вырос в Суздале, и здесь же теперь трудится. Он не только раскрывает преступления, но и помогает пожилым людям уберечься от мошенников и просто приходит на помощь тогда, когда это требуется. Подробнее о нем можно узнать в нашем материале. Там же можно отдать за Ивана Пряхина голос.

Итоги всероссийского этапа конкурса «Самый народный участковый» будут подведены к 17 ноября, в день профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Победитель получит в подарок внедорожник «УАЗ Патриот».