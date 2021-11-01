Владимирское "Торпедо" уступило московскому "Динамо-2"

31 октября владимирское "Торпедо" принимало на своем стадионе московское "Динамо-2". Уже на 8-й и 10-й минутах встречи гости открыли счет. Гол престижа владимирцы смогли забить лишь на 43-й минуте. После этого счет остался прежним.

Главный тренер "Торпедо" выглядел расстроенным и послематчевую пресс-конференцию начал словами "Все плохо".

- Иногда надо через это проходить, поэтому мы работаем и анализируем. Сейчас мы на дне, но надеюсь, что это дно, от которого можно оттолкнуться. Надеюсь, но не уверен, - честно признался Александр Акимов. - Считаю, что на ничью мы все же наиграли, но не сложилось.

Следующая игра пройдет в Муроме с одноименной командой 4 ноября. Сейчас владимирское "Торпедо" занимает последнюю, 11-ю, строчку турнирной таблицы.