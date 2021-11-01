Во Владимирской области 1 ноября коронавирус подтвержден у 322 человек

Во Владимирской области 1 ноября лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

73 случая во Владимире, 38 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Ковровском, 34 - в Муромском районах. 16 заболевших в Кольчугинском, 15 - в Собинском, по 14 - в Гороховецком и Александровском районах, по 13 - в Киржачском, Петушинском, Юрьев-Польском, 12 случаев в Суздальском, 11 - в Вязниковском, 6 - в Судогодском, по 5 - в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 132 случая заболевания (14 873 сл. в г. Владимире, 7301 сл. в Гусь-Хрустальном, 6965 сл. о. Муром, 5448 сл. в Ковровском, 3270 сл. в Александровском, 3185 сл. в Петушинском, 2615 сл. в Юрьев-Польском, 2727 сл. в Вязниковском, 2696 сл. в Кольчугинском, 2627 сл. в Суздальском, 2127 сл. в Собинском, 2110 сл. в Киржачском, 1648 сл. в Меленковском, 1492 сл. в Гороховецком, 1310 сл. в Камешковском, 1139 сл. в Селивановском, 865 сл. в Судогодском, 734 сл. в г. Радужном).