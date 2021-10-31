Владимирское "Торпедо" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК «Торпедо-Владимир» на 50 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте черно-белых.

Все дело в скандале, который разразился вокруг болельщиков "Шинника", которые приехали поддержать команду в матче с владимирским "Торпедо" 26 сентября.

Напомним, до начала матча фанаты толпой прошлись по центру Владимира. После этого болельщиков «Шинника» задержали у стадиона и отвезли в отделения полиции. Туда доставили около 100 человек, из них шестеро – несовершеннолетние. Было составлено 43 протокола об административном правонарушении в отношении доставленных. Большинству задержанных в суде назначили арест от 2 до 5 суток.

Сейчас на домашнем стадионе "Торпедо" принимает "Динамо-2". Пока черно-белые проигрывают со счетом 1:2.