Ангелина Шкатова завоевала еще две медали на чемпионате мира по художественной гимнастике

В японском Китакюсю завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В соревнованиях принимает участие владимирская гимнастка Ангелина Шкатова. Ранее она вместе с другими гимнастками завоевала золото в групповых упражнениях в многоборье.

31 октября состоялись финалы в отдельных видах. В упражнениях с пятью мячами наши гимнастки завоевали золотую медаль, набрав 46 баллов. А вот в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав девушки смогли набрать только 40.950 балла. Виной всему потеря булавы. В итоге первое место заняли итальянки, Россия завоевала "серебро".

Таким образом, девушки увозят три медали с чемпионата мира.