Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 8 человек

31 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 324 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 62810 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,7 процента из них занято (2124), свободна 191 койка.

52537 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 55 человек. За период наблюдения в области отмечено 2230 летальных случаев (+8 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 395928 жителей региона, второй – 359629.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.