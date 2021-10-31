Владимирская спортсменка взяла "золото" на чемпионате мира по спортивной борьбе

В столице Сербии, Белграде, проходит чемпионат мира по спортивной борьбе "грэпплинг" и "грэпплинг-ги". На соревнования съехались сборные команды более 24 стран.

В первые дни в борьбу вступили спортсмены в дисциплине "грэпплинг-ги". 29 октября участвовали спортсмены весовых категорий среди мужчин 71 кг., 77 кг., 92 кг., 100 кг., а среди женщин 58 кг., и 64 кг.

В их числе владимирская спортсменка Рената Якубова. Она завоевала золотую медаль, выиграв в весовой категории 64 кг.

Поздравляем Ренату и ее тренера Мухина Артема с отличным результатом!