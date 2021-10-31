Во Владимирской области 31 октября коронавирус диагностирован у 324 человек

Во Владимирской области 31 октября лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

79 случаев во Владимире, 37 - в Муромском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском районах. 17 заболевших в Александровском, по 15 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах, 14 - в Вязниковском, 13 - в Кольчугинском, по 12 - в Собинском и Гороховецком районах, 11 случаев в Киржачском, 10 - в Петушинском, 8 - в Меленковском, 6 - в Камешковском, 5 - в Судогодском, 3 - в Селивановском, 1 заболевший в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 810 случаев заболевания (14 800 сл. в г. Владимире, 7263 сл. в Гусь-Хрустальном, 6931 сл. о. Муром, 5413 сл. в Ковровском, 3256 сл. в Александровском, 3172 сл. в Петушинском, 2602 сл. в Юрьев-Польском, 2716 сл. в Вязниковском, 2680 сл. в Кольчугинском, 2615 сл. в Суздальском, 2112 сл. в Собинском, 2097 сл. в Киржачском, 1643 сл. в Меленковском, 1478 сл. в Гороховецком, 1305 сл. в Камешковском, 1134 сл. в Селивановском, 859 сл. в Судогодском, 734 сл. в г. Радужном).