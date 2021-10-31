С 1 по 7 ноября сделать прививку от коронавируса владимирцы смогут в ТЦ "Крейсер"

С 1 по 7 ноября в торговом комплексе "Крейсер" будет работает пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинацию будут проводить специалисты государственной поликлиники, сообщается в инстаграме торгового центра.

Пункт вакцинации будет расположен на - 1 этаже. В ТЦ будут установлены указатели прохода к кабинету, а также можно обратиться к любому сотруднику центра, он подскажет как пройти на вакцинацию.

Режим работы пункта - с 10 до 15 часов.

Прием осуществляется без предварительной записи в порядке живой очереди. Обязательно возьмите с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, что прививку от коронавируса в выходные дни можно будет сделать и в поликлиниках. Ознакомиться с режимом работы можно здесь.