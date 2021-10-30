Во Владимирской области в декабре начнут строить коронавирусный госпиталь

Здание нового коронавирусного госпиталя планируют построить по типовому проекту, который уже реализован в ряде регионов. Сроки возведения такого госпиталя займут полгода, выделить на его возведение предполагают от двух с половиной до трех миллионов рублей. Деньги придут из двух бюджетов - федерального и областного.

- Мы понимаем необходимую емкость учреждения, его стоимость. Наши специалисты в ближайшие дни выедут в один из регионов для изучения уже построенного ковидного госпиталя. Планируем выйти на этап строительства уже в декабре этого года. Инфекционный госпиталь позволит разгрузить имеющиеся мощности медицинских учреждений и снять нагрузку на персонал в два раза, - подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.

Напомним, ранее чиновники отказались от идеи возводить такой госпиталь на территории областной клинической больницы - там просто нет достаточно места. Сейчас рассматривают несколько площадок, в том числе в Камешковском районе.