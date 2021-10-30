Во Владимирской области количество бригад скорой помощи увеличат с 16 до 25

Как сообщили в администрации Владимирской области, министр здравоохранения Михаил Мурашко, посетивший 30 октября регион, отметил, что число бригад скорой помощи нужно увеличить до 25. Сейчас их работает 16. При этом кадровый вопрос, остро стоящий в областном центре, планируют, в том числе, за счет привлечения студентов старших курсов медколледжей. Совместно с врио губернатора Александром Авдеевым прорабатывается вопрос привлечения студентов высших учебных заведений из других регионов. Но пока в области удалось только увеличить объем ПЦР-тестирования, которое проводят клинико-диагностическую лабораторию Владимирского областного кожно-венерологического диспансера, в 2 раза - с 500 до 1000 исследований в сутки.

Также во время визита министра обсудили сложную ситуацию с непривитыми пациентами, подхватившими коронавирус. Пока в регионе привито около 35% жителей, самый высокий уровень коллективного иммунитета в Уршельском сельском поселении - более 60%.

- Все пациенты реанимационного отделения не имели протективной защиты, то есть не сделали прививку. И, по их словам, сейчас очень об этом жалеют. Пренебрежение вакцинацией становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины в регион поступает в достаточном количестве, а уровень иммунизации остаётся невысоким. Всего 42 процента людей старше 60 лет вакцинировано, этого, конечно, недостаточно, - отметил Михаил Мурашко во время визита в "красную зону" владимирской "пятой" больницы.