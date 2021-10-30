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Общество30 октября 2021 18:44

Владимирские сельхозпредприятия стали больше производить продукции

Они увеличили долю продукции из овощей, фруктов и ягод
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как рассказали во Владимирстате, объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) во Владимирской области за 2020 год подрос. В действующих ценах он составил 32877,4 миллиона рублей, или 102,8% (в сопоставимой оценке) к 2019 году.

Индекс производства продукции растениеводства в 2020 году составил 106,1% (в сопоставимой оценке к 2019 году), животноводства – 100,3%. Основную долю в производство продукции сельского хозяйства вносят сельскохозяйственные организации (70,1%), доля хозяйств населения составляет 25,3%, а крестьянских (фермерских) хозяйств - 4,6%.