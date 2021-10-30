Во Владимирскую область завезли опасное зерно кукурузы

Во Владимирскую область завезли потенциально опасное зерно кукурузы. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, их специалисты выявили недостоверное декларирование зерна ЗАО «Инжавинская Нива» (Тамбовская область) при его ввозе во Владимирскую область.

Общество поставило на переработку зерно кормовой кукурузы с декларацией о соответствии, принятой на основании протокола испытания, в котором отсутствуют обязательные исследования на наличие ГМО. Такая продукция является потенциально опасной и не допускается к выпуску.

Вынесено Постановление о привлечении ЗАО «Инжавинская Нива» к ответственности за правонарушение по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 100 000 рублей. Предприятие не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с просьбой отменить его. Суд отказал заявителю в удовлетворении иска.